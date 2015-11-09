В Австралії в центрі розміщення мігрантів почалися заворушення

Як повідомляється, ув'язнені палять на території центру багаття і займаються вандалізмом, передає Бі-бі-сі. Департамент імміграції Австралії в заяві, оприлюдненій у понеділок, визнає, що на території центру відбуваються "заворушення", однак запевняє, що це не "бунт".

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"Вони скрізь розпалюють багаття, вже прорвалися в їдальню і приміщення, де зберігаються особисті речі", - розповів один з ув'язнених в інтерв'ю каналу ABC News. У той же час в заяві уряду йдеться про "декілька невеликих вогнищ", запалених на території центру.

Повідомляється, що з центру була виведена вся охорона.

Згідно з даними австралійської влади, причиною заворушень стала загибель іранського курда по імені Фазель Чегені, який в суботу втік з центру. У неділю тіло Фазеля Чегені знайшли на дні обриву. Медики з'ясовують причину його смерті.

За словами правозахисників, Фазель Чегені скаржився на те, що не може покинути центр. "Він говорив іншим затриманим, що не може більше залишатися в ув'язненні і просто хоче "вийти назовні", - розповідає представник однієї з груп із захисту прав біженців Ієн Рінтул.