США посилюють заходи авіабезпеки після катастрофи російського літака

Ці побоювання пов'язані з появою нових свідчень, які вказують на те, що російський пасажирський літак був знищений на Синайському півострові в результаті вибуху бомби, повідомляє "Голос Америки". Хоча багато деталей трагедії досі не з'ясовані, шум, зафіксований бортовим самописцем в кабіні пілотів, можливо, вказує на бомбу.

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"В останню секунду запису бортового реєстратора в кабіні чути шум". – зазначає провідний єгипетський слідчий Айман ель-Муквадем.

Тим часом, американські конгресмени роблять власні висновки. "Я майже готовий зробити висновок, що це була ІДІЛ або філія ІДІЛ", – каже конгресмен-республіканець Пітер Кінг.

"ІДІЛ зараз повністю затьмарив "Аль-Каїду" в якості найсерйознішої терористичної загрози у світі", – заявляє його колега, демократ Адам Шифф.

Провідний демократ в комітеті Палати представників з розвідки Адам Шифф каже, що "Ісламська держава", судячи з усього, виявила уразливість в системі міжнародної авіації, яка вимагає негайної уваги.

"ІДІЛ, можливо, прийшла до висновку, що найкращий спосіб прорвати систему захисту в аеропорту – це обійти її з допомогою когось зсередини, – вважає Адам Шифф. – І якщо це так, то в регіоні і за його межами є, принаймні з десяток аеропортів, де можна використовувати такий же підхід".

За словами Адама Шиффа, особливої небезпеки зазнають європейські та американські авіакомпанії. В останні дні у великих американських аеропортах були посилені заходи безпеки. Тим часом, Росія і Великобританія призупинили польоти до Єгипту до з'ясування обставин аварії пасажирського літака авіакомпанії "Когалимавіа".