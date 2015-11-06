Спецслужби Британії: бомбу в російський літак могли закласти перед вильотом

Таку версію озвучили британські спецслужби. Як вдалося з'ясувати Бі-бі-сі, британські експерти вважають, що вибуховий пристрій міг бути закладений в багажне відділення літака.

Читайте такожЗМІ: параметричний самописець російського літака не розкрив причину його катастрофи

Версія про бомбу з'явилася в британських спецслужб після перехоплення низки повідомлень, якими обмінювалися ісламісти на Синайському півострові.

Точна причина катастрофи невідома. У Кремлі раніше заявляли, що версії про причини катастрофи лайнера може висувати лише слідство.

Раніше Великобританія скасувала всі рейси в Шарм-еш-Шейх і з нього. Громадян країни повинні вивезти з Єгипту сьогодні, але без багажу, літак з собою дозволяється брати тільки ручну поклажу.

Кореспондент Бі-бі-сі з питань безпеки Френк Гарднер вказує на те, що хоча британська влада поки що не відмовилася остаточно від версії про технічну несправність на борту літака, що впав, вони схиляються до того, що це малоймовірно. Спецслужби Британії підозрюють, що хтось, хто мав доступ до завантаження багажу в літак, поклав у багажне відділення вибуховий пристрій безпосередньо перед вильотом літака з аеропорту Шарм-еш-Шейха, вказує Френк Гарднер.

Нагадаємо, літак Airbus A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа" розбився на Синайському півострові 31 жовтня. Загинули 224 людини, що знаходилися на борту.