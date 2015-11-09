За тиждень до Швеції прибули 10 тисяч мігрантів з Афганістану та Сирії
Більше чверті прохачів притулку - неповнолітні, які прибули до країни без старших родичів або опікунів.
Минулого тижня до Швеції прибуло рекордних 10 тисяч біженців.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Local.
Як свідчать дані Міграційного управління Швеції, за минулий тиждень прохання про притулок у скандинавській країні подало 10201 осіб.
Сепед них - 4333 біженців з Афганістану і 2719 з Сирії.
Більше чверті прохачів притулку - 2827 - неповнолітні діти, які прибули до країни без старших родичів або опікунів.
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Нові статистичні дані були опубліковані через кілька днів після того, як міністр з питань міграції Швеції Морган Йоханссон оголосив, що через величезнийприплив біженців, країна більше не може гарантувати приміщення для всіх новоприбулих.
"Найактуальніша проблема на сьогодні полягає в тому, що число шукачів притулку зростає швидше, ніж кількість місць для ночівлі", - сказав він на прес-конференції в четвер.
"Швеція сьогодні не може гарантувати місця проживання", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція хоче переселити частину мігрантів в інші країни ЄС.