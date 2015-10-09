До Швеції може прибути до 150 тисяч біженців

Такий прогноз оголосив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, пише ТАСС.

"Ми переживаємо найважчу міжнародну кризу з біженцями з часів Другої світової війни. Тільки за останній тиждень до країни прибули 8899 людей. Якщо це буде продовжуватися в тому ж темпі, до нас приїде 150 тисяч біженців. Швеція готується до кризової ситуації", - сказав Стефан Левен.

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Прем'єр підкреслив: становище настільки важке, що в країні доведеться знизити стандарт прийому переселенців.

"Мова йде про те, щоб просто надати дах над головою", - сказав він.

У разі потреби біженців, можливо, будуть розселяти просто у теплих наметах, спортзалах шкіл, промислових приміщеннях, пояснив Левен.

Крім того, триватиме час розгляду заяв про надання притулку (зараз у середньому воно складає 10 місяців).

Біженці, які отримали відмову, будуть негайно депортовані з королівства. Поліція посилить контроль і перевірку документів всередині країни.

За даними Міграційного управління Швеції, число мігрантів у 9,5-мільйонного королівстві з початку року склало 73 тисячі осіб, з них 14 тисяч - біженці-підлітки без супроводу дорослих. Це найвищі показники на душу населення в Європі.

Як повідомлялося, в ЄС затвердили новий план надання притулку, згідно з яким 120 тис. мігрантів будуть перерозподілені з Італії і Греції в інші європейські країни. Еритрейців урочисто проводили на літак до Стокгольму. Перед цим всі вони пройшли перевірку особи і реєстрацію, у них були взяті відбитки пальців.