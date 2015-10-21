Складено рейтинг найбільш зручних для сну аеропортів світу

У Чангі, крім звичайних терміналів, зон огляду та прильоту, також є сад метеликів, орхідей і п'ятиметрова зелена стіна з рослин. Тут мандрівники можуть посидіти на безкоштовних масажних кріслах, скоротати час очікування в спеціальних зонах для релаксації з приглушеним освітленням. Для зручності туристів в аеропорту стоять крісла без підлокітників і обладнані точки для зарядки мобільних пристроїв, повідомляє Lenta.ru.

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Друге місце зайняв Міжнародний аеропорт Інчхон поруч з Сеулом. У приміщенні однієї з найбільш завантажених гаваней Азії розташовані майданчики для гольфу, кімнати масажу, спальні кімнати, казино і зимові сади. Трійку лідерів замикає міжнародний аеропорт Гельсінкі. Він обладнаний спеціальними кабінами для сну, призначених для пасажирів, яким з тривалим очікуванням свого рейсу.

Четверта сходинка дісталася аеропорту Мюнхена - автори рейтингу відзначили незвичайний спосіб боротьби з крадіями і кишеньковими злодіями, який придумали конструктори авіагавані. Для тих, хто не користується послугами камер зберігання, сконструйовані особливі анатомічні крісла, які починають рухатися, якщо хтось намагається непомітно забрати у мандрівника його речі. На сайті аеропорту також пропонують прикувати свої сумки або валізи ланцюгом до ноги або руки, щоб бути впевненими в безпеці багажу.

У список також увійшли аеропорти Відня, Токіо, Талліна, Стокгольма і Тайваню.