На Мальті відкрився саміт ЄС-Африка з проблем міграції

Зокрема, ЄС планує збільшити фінансову допомогу країнам Африки та закликати їх повертати на батьківщину економічних мігрантів, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що Європейська комісія обіцяє виділити мільярд 800 тисяч євро на проекти, спрямовані на вирішення базових проблем, яке викликали різке зростання напливу біженців до Європи.

Учасники саміту мають ухвалити план спільних дій і заяву щодо проблеми міграції.

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Від початку цього року до Німеччини прибули майже 800 тисяч біженців, чверть із них – африканці. Під час спроби дістатися до Європи у морі загинули понад 3400 людей.

Раніше у середу Німеччина заявила, що у 2016 році видатки на мігрантів можуть становити для платників податків 14 мільярдів євро.