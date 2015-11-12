Єгипет і РФ приховують деякі дані про розслідування аварії російського A321 - WSJ

Про це пише пише Українська правда з посиланням на The Wall Street Journal.

У статті відзначається, що через два тижні після катастрофи розкидані по значній площі уламки літака досі не зібрані. Крім того, російська сторона не повідомляє, чи була проведена аутопсія тіл пасажирів, що могло б надати важливу інформацію про причини трагедії.

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Також досі не відомий склад комісії з розслідування причин аварії.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня, здійснював рейс з єгипетського Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак первісною причиною вважають технічну несправність.