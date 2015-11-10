Кремль: розслідування катастрофи літака на Синаї не завершиться в цьому році

Про це заявив глава адміністрації президента Росії Сергій Іванов, передає Бі-бі-сі. За словами голови кремлівської адміністрації, причина катастрофи російського літака А321 в Єгипті буде встановлена не скоро.

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"Щоб встановити безперечно причину, необхідно зібрати викладки літака, тобто всі останки, потім їх треба перевезти в Каїр, викласти, і кілька місяців знадобиться для дослідження, в тому числі і з хімічним аналізом, що, втім, вже у Росії ведеться", - пояснив Сергій Іванов.

Він також підкреслив, що теракт - це лише одна з версій катастрофи А321. При цьому Сергій Іванов сказав, що ніякої залежності між операцією Росії в Сирії і катастрофою російського A321 в Єгипті поки що не простежується.

Міністерство закордонних справ Великобританії раніше заявляло про велику ймовірність того, що російський авіалайнер розбився через вибуховий пристрій, що спрацював на борту.

Спецслужби США також вважають, що значна частина даних про аварію літака вказує на те, що на його борту вибухнула бомба, кажуть американські представники.

Нагадаємо, 8 листопада Росія ввела тимчасову заборону на всі пасажирські рейси в Єгипет.