МЗС РФ вважає, що питання про долю Асада слід залишити "за дужками" зустрічі у Відні

15:47, 12 листопада 2015
Світ
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Питання щодо долі президента Сирії Башара Асада потрібно залишити "за дужками" зустрічі у Відні.

REUTERS

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає Газета.Ru.

За її словами, залишити за дужками питання, за яким у низки країн діаметрально протилежні позиції, є "мудрим кроком".

Захарова зазначила, що на зустрічі необхідно сконцентруватися на блоках, які повинні стати основою сирійського врегулювання.

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"З нашої точки зору, це стосується узгодження, хто є терористами і список опозиції для переговорів з Дамаском з політичного транзиту", - сказала вона.

Раніше головнокомандувач сил Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Європі генерал Філіп Брідлав заявляв, що Росія підтримує режим президента Сирії Башара аль-Асада, щоб зберегти контроль над військово-морською базою в Середземному морі.

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