Путін підтримує Асада у Сирії, щоб контролювати військово-морську базу в Середземному морі - генерал НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головнокомандувач сил Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Європі генерал Філіп Брідлав на брифінгу у Пентагоні, трансляція якого здійснювалася на сайті оборонного відомства США.

Зокрема, американський генерал зазначив, що, на його думку, Путін хоче, щоб Росія залишалася на світовій арені рівноцінним гравцем в якості світової держави.

Як зазначив Брідлав, Росія хоче зберегти на сході Середземного моря контроль над портами та авіабазами, розташованими у Сирії.

“Я гадаю, що пан Путін бачить режим Асада гарантом цих аеродромів та портів, і тому він повинен підтримувати режим Асада для того, щоб зберегти їх”, - сказав Брідлав.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на іноземні ЗМІ, російська середземноморська військово-морська база на сирійському узбережжі знаходиться у Тартусі, на території, яка підконтрольна силам Асада, і збереження цього контролю для Кремля має стратегічне значення.

У вересні ліванські джерела стверджували, що Росія у Сирії встановлює дві військові бази, одну біля морського узбережжя, а іншу в глибині Сирії для здійснення військових операцій.