США досі мають розбіжності з Росією та Іраном щодо майбутнього Асада - Керрі

У четвер, 12 листопада, під час виступу в Інституті миру США у Вашингтоні Керрі заявив, що ні мир, ні захист від екстремістського угруповання «Ісламська держава» не є можливими, якщо аль-Асад залишатиметься при владі, передає Радіо Свобода.

«Ми досі працюємо з Росією та Іраном щодо вирішення питання щодо аль-Асада та його роль. Ми та наші партнери сподіваємося, що ми зможемо знайти дорогу вперед», – зазначив Джон Керрі.

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Цей виступ Керрі з’явився перед переговорами щодо Сирії, які заплановані на 14 листопада у Відні, і у яких братимуть участь представники 17 країн.

Як повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не хоче домовлятись із президентом Сирії Башаром Асадом щодо вирішення сирійської кризи. "Мене трохи дратує, що тепер скрізь можна отримати нескромну вказівку, що потрібно говорити з Асадом", - заявив Штайнмаєр.