Американський дрон наніс удар по головному катові ІДІЛ

Американські військові здійснили атаку безпілотником на ката ІДІЛ, відомого під псевдонімом "Джихадист Джон" (Мохаммеда Емвазі). Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на офіційних осіб у США.

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Атака була здійснена в околицях сирійського міста Ракка, яке "Ісламська держава" вважає своєю столицею, повідомив прес-секретар Пентагону Пітер Кук.

"Ми уточнюємо результати нічного нальоту та повідомимо додаткову інформацію", - додав він, пояснюючи, що смерть джихадиста поки не підтверджена.

Проте, як повідомив кореспондент ABC News Брайан Росс у Twitter, американські військові вважають його вбитим.

Якщо операція виявиться успішною, смерть Емвазі підсумує більш ніж рік спроб Заходу знищити бойовика, який став особливо відомим у серпні 2014 після появи в мережі відео, де він обезголовлює американського журналіста Джеймса Фоулі. З того часу він неодноразово фігурував у відео страт іноземних заручників ІДІЛ.