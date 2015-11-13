Американський дрон наніс удар по головному катові ІДІЛ
Смерть терориста поки не підтверджена.
Американські військові здійснили атаку безпілотником на ката ІДІЛ, відомого під псевдонімом "Джихадист Джон" (Мохаммеда Емвазі). Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на офіційних осіб у США.
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Атака була здійснена в околицях сирійського міста Ракка, яке "Ісламська держава" вважає своєю столицею, повідомив прес-секретар Пентагону Пітер Кук.
"Ми уточнюємо результати нічного нальоту та повідомимо додаткову інформацію", - додав він, пояснюючи, що смерть джихадиста поки не підтверджена.
Проте, як повідомив кореспондент ABC News Брайан Росс у Twitter, американські військові вважають його вбитим.
Якщо операція виявиться успішною, смерть Емвазі підсумує більш ніж рік спроб Заходу знищити бойовика, який став особливо відомим у серпні 2014 після появи в мережі відео, де він обезголовлює американського журналіста Джеймса Фоулі. З того часу він неодноразово фігурував у відео страт іноземних заручників ІДІЛ.