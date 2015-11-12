"Ісламська держава" пригрозила Росії терактами

Про це повідомляє Reuters з посиланням на моніторингову групу SITE.

Відеозапис з погрозами російською мовою з музичним супроводом "Скоро, дуже скоро, кров проллється, як океан" був опублікований на ресурсі «Аль-Хайят», де публікуються заяви бойовиків "Ісламської держави".

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Варто нагадати, що майже відразу після катастрофи А321 від імені ІД було поширено коротке оповіщення, в якому джихадисти брали на себе відповідальність за неї, але не пояснювали, як саме це сталося, і не підтверджували свої слова ніякими візуальними доказами.

Крім того, 4 листопада джихадисти угруповання "Ісламська держава" знову взяли на себе відповідальність за аварію російського пасажирського лайнера А321 авіакомпанії "Когалимавіа" на Синаї.

У розміщеному в інтернеті аудіозверненні йдеться про те, що катастрофа "аеробуса" 31 жовтня - справа рук ісламістів так званого "Вілайяту Синай" - підрозділу ІД на Синайському півострові, і що вони нібито здійснили цей теракт з нагоди річниці з того дня, коли присягнули на вірність "Ісламській державі".