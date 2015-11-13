Reuters: ФБР не бере участі у розслідуванні катастрофи російського лайнера в Єгипті

Про це повідомляють джерела у цих відомствах, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Представник ФБР заявив, що бюро запропонувало єгипетським і російським експертам допомогу та експертно-криміналістичну підтримку, але станом на четвер пропозиції не були прийняті.

Представник NTSB заявив, що за останні кілька днів агентство на неофіційній основі консультувало єгипетських слідчих телефоном з деяких питань, але жодної офіційної угоди не було.

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У відомстві зазначили, що звичайною практикою є запрошення Національної ради з безпеки на транспорті США для розслідування авіаційних пригод у різних країнах.

ФБР включається у розслідування за кордоном, якщо можливою причиною катастрофи міг бути тероризм.

Раніше УНІАН повідомляв, що експерти Національного управління з безпеки на транспорті США найближчим часом вирушать на Синайський півострів, щоб приєднатися до розслідування авіакатастрофи літака А321 російської авіакомпанії "Когалимавіа". Але тоді не уточнювалося, чи увійдуть до цієї групи співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР).