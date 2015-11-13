Кемерон не впевнений в тому, що кат ІДІЛ з Великобританії Джихаді Джон знищений

Про це в п'ятницю заявив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон, повідомляє ТАСС з посиланням на Agence France-Presse.

"Ми поки не впевнені в тому, що авіаудар був успішним", - наводить слова Кемерона Agence France-Presse.

Як повідомляв УНІАН, у Пентагоні на 99% впевнені, що знищили Джихаді Джона.

Нагадаємо, у четвер ввечері американський дрон атакував місце, де, як вважається, знаходився найвідоміший кат ІДІЛ і вбивця багатьох іноземних заручників Мохаммед Эмвазі, більше відомий як Джихаді Джон.

Якщо операція виявиться успішною, смерть Эмвазі підсумує більш ніж рік спроб Заходу знищити бойовика, який став особливо відомий у серпні 2014 після появи в мережі відео, де він обезглавлює американського журналіста Джеймса Фоулі.

Варто відзначити, спецслужби вважають, що зуміли ідентифікувати його за британським акцентом і деякими іншими ознаками як Мохаммеда Эмвазі. За їх даними, він народився в Кувейті, але ріс у заможній родині в Лондоні і вчився там на програміста. Пізніше Эмвазі захопився радикальними ісламістськими ідеями і в 2012 році вирушив у Сирію, де прилучився до ІД.

Як зазначила газета Washington Post, бойовики, захоплені в полон, характеризують його як одного з найбільш жорстоких терористів, що брав участь в допитах, тортурах і вбивства заручників.