Кемерон не впевнений в тому, що кат ІДІЛ з Великобританії Джихаді Джон знищений
У Великобританії поки немає підтвердження того, що екстреміст Мухаммед Эмвазі на прізвисько Джихаді Джон, який воює в Сирії на боці бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава"(ІД), був знищений.
Про це в п'ятницю заявив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон, повідомляє ТАСС з посиланням на Agence France-Presse.
"Ми поки не впевнені в тому, що авіаудар був успішним", - наводить слова Кемерона Agence France-Presse.
Як повідомляв УНІАН, у Пентагоні на 99% впевнені, що знищили Джихаді Джона.
Нагадаємо, у четвер ввечері американський дрон атакував місце, де, як вважається, знаходився найвідоміший кат ІДІЛ і вбивця багатьох іноземних заручників Мохаммед Эмвазі, більше відомий як Джихаді Джон.
Якщо операція виявиться успішною, смерть Эмвазі підсумує більш ніж рік спроб Заходу знищити бойовика, який став особливо відомий у серпні 2014 після появи в мережі відео, де він обезглавлює американського журналіста Джеймса Фоулі.
Варто відзначити, спецслужби вважають, що зуміли ідентифікувати його за британським акцентом і деякими іншими ознаками як Мохаммеда Эмвазі. За їх даними, він народився в Кувейті, але ріс у заможній родині в Лондоні і вчився там на програміста. Пізніше Эмвазі захопився радикальними ісламістськими ідеями і в 2012 році вирушив у Сирію, де прилучився до ІД.
Як зазначила газета Washington Post, бойовики, захоплені в полон, характеризують його як одного з найбільш жорстоких терористів, що брав участь в допитах, тортурах і вбивства заручників.