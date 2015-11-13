Президент Польщі призначив новим прем'єром Беату Шидло

"Я глибоко переконана, що це буде уряд співпраці і що у парламенті ми будемо реалізовувати позитивні зміни", - сказала новопризначена польська прем'єр-міністр, передає Еспресо.TV з посиланням на TVN24. Вона пообіцяла, що девізом її уряду буде "праця і смиренність".

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Повідомляється, що за неофіційною інформацією, у понеділок повинно відбутися призначення нового уряду. У середу очікують експозе Беати Шидло.

Польський президент підкреслив, що уряд Шидло починає працювати у надзвичайних умовах, маючи одноосібну більшість в обох палатах парламенту.

Нагадаємо, у Польщі перемогу на парламентських виборах отримала консервативна партія "Право і справедливість". Склад нового уряду озвучили 9 листопада.