Білий дім поки не підтверджує загибель ката ІД "Джихаді Джона"
Білий дім поки не підтверджує загибель ката терористичного угруповання "Ісламська держава" Мохаммеда Емвазі, відомого під ім'ям "Джихаді Джон".
"Я не уповноважений підтвердити результати операції, це зробить міністерство оборони, коли вони зможуть більш пильно подивитися, що сталося, і провести необхідну оцінку даних", — заявив офіційний представник Білого дому Джош Ернест, передає Росбалт.
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Раніше прес-секретар Пентагону Пітер Кук заявив, що безпілотник в четвер увечері завдав удару в районі Ракки — фактичної столиці ІД в Сирії. Він зазначив, що військові оцінюють результати операції. За інформацією телеканалу Fox News, американські військові на 99% впевнені, що Емвазі був ліквідований.
Британець Джихаді Джон з лав ІД став відомий після того, як у серпні 2014 року стратив американського журналіста Джеймса Фоулі.
У березні ЗМІ опублікували фотографію терориста з його студентської анкети. На знімку було видно дату народження ісламіста — 17 серпня 1988 року. Крім цього, на фотографії молодої людини у Вестмінстерському університеті, який він закінчив, значиться його ім'я — Мохаммед Емвазі.