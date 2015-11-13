Білий дім поки не підтверджує загибель ката ІД "Джихаді Джона"

"Я не уповноважений підтвердити результати операції, це зробить міністерство оборони, коли вони зможуть більш пильно подивитися, що сталося, і провести необхідну оцінку даних", — заявив офіційний представник Білого дому Джош Ернест, передає Росбалт.

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Раніше прес-секретар Пентагону Пітер Кук заявив, що безпілотник в четвер увечері завдав удару в районі Ракки — фактичної столиці ІД в Сирії. Він зазначив, що військові оцінюють результати операції. За інформацією телеканалу Fox News, американські військові на 99% впевнені, що Емвазі був ліквідований.

Британець Джихаді Джон з лав ІД став відомий після того, як у серпні 2014 року стратив американського журналіста Джеймса Фоулі.

У березні ЗМІ опублікували фотографію терориста з його студентської анкети. На знімку було видно дату народження ісламіста — 17 серпня 1988 року. Крім цього, на фотографії молодої людини у Вестмінстерському університеті, який він закінчив, значиться його ім'я — Мохаммед Емвазі.