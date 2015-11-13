В Пентагоні на 99% упевнені, що знищили Джихаді Джона – Fox News

Про це повідомили високопоставлені чиновники у Міноборони США, передає Fox News.

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"Ми на 99% упевнені, що дістали його", - цитує видання свого співбесідника.

Як повідомлялося, в четвер увечері американський дрон атакував місце, де, як вважається, знаходився найвідоміший кат ІДІЛ та вбивця багатьох іноземних заручників Мохаммед Евмвазі, більше знаний як Джихаді Джон.

Якщо операція виявиться успішною, смерть Емвазі підсумує більш ніж рік спроб Заходу знищити бойовика, який став особливо відомим у серпні 2014 після появи в мережі відео, де він обезголовлює американського журналіста Джеймса Фоулі.