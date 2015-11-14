У Держдумі РФ вважають, що до терактів у Франції призвели європейські цінності

Про це йдеться в повідомленні КПРФ.

"Зрозуміло, що масова терористична атака в Парижі - це один з наслідків європейської кризи з біженцями, а точніше дій могутньої армії вторгнення, яка попрямувала в Європу після знищення Заходом світських, модернізаційних режимів в Лівії, Тунісі, Єгипті і в результаті розв'язаної громадянської війни в Сирії. Так що ініційована Заходом "арабська весна" приходить сьогодні в кожен європейський дім, стаючи "європейською осінню", - зазначив Обухов.

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За його словами, закриття кордонів Францією і одночасний після теракту підпал табору біженців в Кале - "це чергові ознаки наростаючої європейської катастрофи і кризи ЄС, і винні тут не стільки мігранти, які їдуть замістити європейські нації, що розкладаються під впливом європейських цінностей і деградують, а ці самі європейські цінності".

Російський депутат вважає, що "вибір тут однозначний - або збочені європейські цінності доб'ють цю саму Європу і вона стане ісламською, або європейці знайдуть сили повернутися до свого коріння і адекватного уявлення про світ".

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"Співчуваючи парижанам, нам, росіянам потрібно активніше зосереджуватися на своїх проблемах, вимітати бруд з власного будинку і швидше наводити тут порядок, щоб бути готовими до наростаючого непорядку у сусідів", - підкреслив він.

Нагадаємо, в результаті серії терактів у столиці Франції в ніч з 13 на 14 листопада загинуло щонайменше 153 людини. Відповідальність за злочини взяла на себе "Ісламська держава".