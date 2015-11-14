Опубліковано відео втечі відвідувачів клубу Bataclan під час теракту

Відео опубліковане на сайті видання з коментарями самого журналіста.

Запис демонструє втечу відвідувачів клубу, частина з яких поранені. Деякі так і залишаються лежати біля входу в будівлю, будучи, мабуть, вже мертвими. На фоні цих подій лунають постріли.

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Нагадаємо, в результаті серії терактів в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада загинуло щонайменше 153 людини. Відповідальність за злочини взяла на себе "Ісламська держава". Більшість жертв загинули в результаті атаки на клуб Bataclan.