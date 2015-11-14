Німеччина запропонувала Франції допомогу в розслідуванні терактів

Як передає BBC, вона заявила, що "глибоко вражена новинами та фотографіями з Парижа".

Виступаючи перед журналістами у Берліні канцлер заявила, що жертви цих терактів "хотіли жити життям вільних людей в місті, яке святкує свободу", і назвала бойовиків "вбивцями, які ненавидять саме це вільне життя".

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За її словами, Німеччина запропонувала свої контртерористичні ресурси Франції, щоб допомогти слідству.

Меркель підкреслила, що ці атаки були спрямовані не тільки на Париж, вони були спрямовані і зачепили всіх нас".

Зазначимо, що також допомогу в розслідуванні терактів у Франції запропонував президент Росії Володимир Путін.

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