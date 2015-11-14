"Ви будете боятися піти навіть на ринок": ІДІЛ погрожує Франції новими терактами
15:51, 14 листопада 2015Світ
3627 0
Бойовики "Ісламської держави" звернулися до Франції за допомогою відео: терористи погрожують новими атаками у разі, якщо країна не припинить бомбити бойовиків ІД.
REUTERS
Як пише ZN.ua з посиланням на Reuters, відео було опубліковано вже в суботу, 14 листопада, після терактів у Парижі.
"До тих пір, поки ви будете бомбити, ви не будете жити в мирі. Ви навіть будете боятися піти на ринок", - сказав один з бойовиків ІД.
Як повідомляв УНІАН, терористична організація "Ісламська держава" офіційно підтвердила свою відповідальність за теракти в столиці Франції в ніч з 13 на 14 листопада.
Нагадаємо, в результаті серії терактів в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада загинули більше 150 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter