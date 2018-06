ІД офіційно підтвердила свою відповідальність за теракти в Парижі

Як передає BBC, відповідну заяву було поширено ІД як у письмовій формі французькою і арабською мовами, так і в аудіо-форматі.

Читайте такожОлланд звинуватив у паризьких терактах ІД і оголосив триденний траур

У заяві стверджується, що "вісім братів, що одягнули вибухові жилети і автомати, атакували ретельно вибрані місця в самому серці французької столиці".

Бойовики ІД при цьому називають Париж "столицею гидоти і збочення".

Читайте такожОпубліковано відео втечі відвідувачів клубу Bataclan під час теракту

#IS have officially claimed responsibility for #Paris attacks. Statements in Arabic and French so far. pic.twitter.com/fpf6o7g1RB