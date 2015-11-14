ІД офіційно підтвердила свою відповідальність за теракти в Парижі
13:53, 14 листопада 2015Світ
2678 0
Терористична організація "Ісламська держава" офіційно підтвердила свою відповідальність за теракти в столиці Франції в ніч з 13 на 14 листопада.
REUTERS
Як передає BBC, відповідну заяву було поширено ІД як у письмовій формі французькою і арабською мовами, так і в аудіо-форматі.
Читайте такожОлланд звинуватив у паризьких терактах ІД і оголосив триденний траур
У заяві стверджується, що "вісім братів, що одягнули вибухові жилети і автомати, атакували ретельно вибрані місця в самому серці французької столиці".
Бойовики ІД при цьому називають Париж "столицею гидоти і збочення".
Читайте такожОпубліковано відео втечі відвідувачів клубу Bataclan під час теракту
#IS have officially claimed responsibility for #Paris attacks. Statements in Arabic and French so far. pic.twitter.com/fpf6o7g1RB
— Charlie Winter (@charliewinter) November 14, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter