Польща відмовляється приймати біженців після терактів у Парижі

Про це повідомив міністр у справах ЄС Конрад Сзіманскі, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Він пояснив, що «перед обличчям трагічних нападів в Парижі» Польща більше не бачить політичних можливостей для виконання своїх зобов'язань.

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Між тим чеський віце-прем'єр і міністр фінансів Чехії Андрій Бабиш заявив, що «Європа вступає у важкі часи», і в боротьбі з тероризмом країни-члени ЄС повинні закрити свої кордони. Його слова наводить портал iDNES.cz.

Зі свого боку міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано доручив посилити контроль в аеропортах, портах і на дорогах країни. Мова в першу чергу йде про підвищені заходи безпеки на кордоні з Францією, зазначає Reuters. Аналогічні заходи були прийняті в Нідерландах, Бельгії і Швейцарії. Бельгійський прем'єр-міністр Шарль Мішель також закликав у своєму Twitter громадян країни не їздити в Париж без крайньої необхідності.

Нагадаємо, в результаті серії терактів в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада загинули більше 150 осіб.