На переговорах у Відні домовилися про проведення виборів у Сирії через півтора року

Про це за підсумками зустрічі заявив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням, при цьому перехідний уряд має бути сформований протягом півроку, а в цей час буде готуватися нова конституція країни. «Ні в кого немає ілюзій, що це буде дуже складно здійснити», — сказав він.

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Разом з тим, як зазначається, учасники зустрічі прийшли до розуміння необхідності перемир'я в найкоротші терміни. Про це заявив глава МЗС Іраку Ібрагім аль-Джаафарі.

Переговори у віденському готелі «Імперіал» тривали більше п'яти годин. Сторони, зокрема, погодили перелік терористичних організацій, що діють на території Сирії.

Участь у зустрічі приймали міністри закордонних справ майже 20 держав, а також представники Ліги арабських держав, Організації ісламського співробітництва та Євросоюзу.