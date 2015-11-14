На переговорах у Відні домовилися про проведення виборів у Сирії через півтора року
Учасники міжнародних переговорів щодо Сирії, які відбулися у суботу, 14 листопада, у Відні, домовилися провести вибори в Сирії через півтора року.
Про це за підсумками зустрічі заявив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.
Згідно з повідомленням, при цьому перехідний уряд має бути сформований протягом півроку, а в цей час буде готуватися нова конституція країни. «Ні в кого немає ілюзій, що це буде дуже складно здійснити», — сказав він.
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Разом з тим, як зазначається, учасники зустрічі прийшли до розуміння необхідності перемир'я в найкоротші терміни. Про це заявив глава МЗС Іраку Ібрагім аль-Джаафарі.
Переговори у віденському готелі «Імперіал» тривали більше п'яти годин. Сторони, зокрема, погодили перелік терористичних організацій, що діють на території Сирії.
Участь у зустрічі приймали міністри закордонних справ майже 20 держав, а також представники Ліги арабських держав, Організації ісламського співробітництва та Євросоюзу.