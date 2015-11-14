Посол у Франції: Українців серед жертв терактів у Парижі немає

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур, передає "Українська правда".

За його словами, дипломати вже вночі (у ніч на 14 листопада після терактів) встановили контакт з місцевою владою і поліцією.

"Станом на зараз вже майже повний список жертв терактів, серед них немає українців. Ми поки не маємо даних про наявність українців серед постраждалих унаслідок трагедії", - зазначив він.

Читайте такожТеракти в Парижі: Серед загиблих є громадяни Бельгії, Румунії, Швеції та Португалії

Шамшур також зазначив: "Ми робимо все можливе, щоб надати допомогу нашим громадянам у разі необхідності, для цього, зокрема, відкрита "гаряча" лінія".

При цьому посол не зміг уточнити приблизну кількість українців, які можуть перебувати у межах Парижа.

Раніше сьогодні стало відомо, що кількість загиблих внаслідок терактів у Парижі зросла до 129, поранених - до 352. При цьому наголошується, що 99 поранених у критичному стані, тому не відкидається, що кількість загиблих буде зростати.