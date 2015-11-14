Прокуратура Парижа оприлюднила останні дані щодо жертв та поранених в результаті терактів

Про це під час прес-конференції заявив паризький прокурор, пише Українська правда.

Водночас він уточнив, що 99 поранених - у критичному стані. Тому він не виключає, що кількість загиблих буде зростати.

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Також ЗМІ повідомляють, що вже відомо про те, що серед загиблих була щонайменше 1 громадянка США, а також 1 британець.

За словами прокурора, було 3 групи терористів. Серед убитих 8 терористів - 1 громадянин Франції, у ще одного знайшли сирійський паспорт.

Як повідомляв УНІАН, на одному з терористів-смертників, які підірвали себе увечері 13 листопада біля паризького стадіону "Стад де Франс", знайдено паспорт громадянина Сирії.

За словами міністра з цивільної оборони Греції Нікоса Тоскаса, власник знайденого паспорта потрапив у Європу як біженець.