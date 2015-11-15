Саміт G20 змінює порядок денний через криваві теракти у Парижі (відео)

Цього року він відбудеться в турецькій Анталії, передає ТСН.

Захід відбудеться за зовсім іншим сценарієм, ніж планувалося ще день-два тому. До Анталії точно не приїде президент Франції Франсуа Олланд.

Замість намічених тем економіки, біженців до ЄС і вирішення сирійського питання на перший план вийде проблема тероризму та протистояння "Ісламській державі".

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Змін зазнав не лише порядок денний. І без того наджорсткі заходи безпеки посилені ще дужче. Територія саміту буквально оточена, об'єкти закриті куленепробивним склом. Поблизу немає туристів, не працює громадський транспорт і крамниці, змінено режим роботи готелів.

Саміт стартує в неділю, 15 листопада.