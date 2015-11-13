Путін зібрався на зустріч "Великої двадцятки"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, на порядку денному - актуальні питання розвитку світової економіки, поточна ситуація в міжнародній торгівлі, перспективи реформування глобальної фінансової архітектури, можливості для залучення інвестицій в реальний сектор і підвищення рівня зайнятості. Буде порушено тематику глобальної зміни клімату. Окрему увагу на саміті планується приділити проблематиці спільної боротьби з тероризмом та допомоги біженцям.

Заявляється, що напередодні саміту «Групи двадцяти», за традицією, відбудеться зустріч лідерів держав БРІКС. Очільники п'яти країн звірять позиції по ключових пунктах порядку денного саміту «двадцятки», обміняються думками про хід роботи з реалізації пріоритетів російського головування в об'єднанні і з виконання рішень липневого саміту БРІКС в Уфі. Президент Росії також проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн «двадцятки».

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За інформацією помічника президента РФ Юрія Ушакова, Путін на полях G20 обговорить ситуацію в Україні і сирійське врегулювання з прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, а також зустрінеться з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

Учасниками G20 є Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія, Росія і Європейський союз.

Як повідомлялося, «Велика вісімка» перетворилася на «сімку» після того, як країни G7 у 2014 році зібралися на саміт у Брюсселі без Росії. Таке рішення було ухвалено після анексії Росією Криму. Нині до «Групи семи» входять Німеччина, США, Канада, Японія, Франція, Велика Британія, Італія.

У квітні цього року голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр від імені міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» висловив сподівання, що G7 знову зможе стати «Великою вісімкою», якщо Москва сприятиме встановленню миру в Україні.