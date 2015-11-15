У США розповіли, чому Асад більше не повинен керувати Сирією

Про це повідомив держсекретар Джон Керрі на прес-конференції у Відні за підсумками переговорів з врегулювання кризи в Арабській Республіці, передає Lenta.ru з посиланням на The Washington Times.

На думку Кері, Асад уклав угоду з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" і ніколи не боровся з нbv так, як бореться з власними громадянами, які виступають проти його режиму. "У цьому глава держави і бойовики ІД не є ворогами", - наголосив він.

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За словами держсекретаря, зрештою сторони конфлікту в Арабській Республіці погодяться з тим, що режим Асада не може продовжуватися. "Це не буде продиктовано Сполученими Штатами, такого висновку учасники дійдуть у ході переговорів. В іншому випадку мир у країні ніколи не настане", - заявив він.

Раніше Керрі заявляв, що президент Сирії Башар Асад і екстремістське угруповання "Ісламська держава" співпрацюють між собою.

"Насправді вони навіть мають бізнес між собою, купуючи і продаючи нафту. Асад та "Ісламська держава" є ворогами набагато більше в теорії, ніж насправді, і ніхто з них не показує ніякого інтересу в припиненні кровопролиття", – стверджував він.