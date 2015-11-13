У США заявили, що Асад та ІДІЛ - вороги більше в теорії, ніж насправді
Президент Сирії Башар Асад та екстремістське угруповання "Ісламська держава" співпрацюють між собою.
Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає "Радіо Свобода".
"Відносини між Асадом та угрупованням «Ісламська держава» роз’яснюють очевидні особливості сирійського конфлікту: дві крайні сили вкрай нечасто воюють одна з одною. Подумайте про це. Насправді вони навіть мають бізнес між собою, купуючи і продаючи нафту. Асад та «Ісламська держава» є ворогами набагато більше в теорії, ніж насправді, і ніхто з них не показує жодного інтересу до припинення кровопролиття", – стверджує Керрі.
Держсекретар США також заявив, що Вашингтон, досі має розбіжності з Росією та Іраном про майбутнє сирійського президента Башара Асада як частини можливих домовленостей щодо завершення громадянської війни у Сирії.
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Цей виступ Керрі з’явився перед переговорами щодо Сирії, які заплановані на 14 листопада у Відні, і у яких братимуть участь представники 17 країн.
Іран та Росія підтримують режим президента Сирії Башара Асада. Наприкінці вересня Москва почала завдавати повітряних ударів у Сирії проти ісламістів, а також угруповань поміркованої опозиції.
Кремль заявляє, що урядові війська Сирії найбільш здатні протистояти угрупованню «Ісламська держава». А Вашингтон і його союзники звинувачують Асада у війні з власним народом.