У США заявили, що Асад та ІДІЛ - вороги більше в теорії, ніж насправді

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає "Радіо Свобода".

"Відносини між Асадом та угрупованням «Ісламська держава» роз’яснюють очевидні особливості сирійського конфлікту: дві крайні сили вкрай нечасто воюють одна з одною. Подумайте про це. Насправді вони навіть мають бізнес між собою, купуючи і продаючи нафту. Асад та «Ісламська держава» є ворогами набагато більше в теорії, ніж насправді, і ніхто з них не показує жодного інтересу до припинення кровопролиття", – стверджує Керрі.

Держсекретар США також заявив, що Вашингтон, досі має розбіжності з Росією та Іраном про майбутнє сирійського президента Башара Асада як частини можливих домовленостей щодо завершення громадянської війни у Сирії.

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Цей виступ Керрі з’явився перед переговорами щодо Сирії, які заплановані на 14 листопада у Відні, і у яких братимуть участь представники 17 країн.

Іран та Росія підтримують режим президента Сирії Башара Асада. Наприкінці вересня Москва почала завдавати повітряних ударів у Сирії проти ісламістів, а також угруповань поміркованої опозиції.

Кремль заявляє, що урядові війська Сирії найбільш здатні протистояти угрупованню «Ісламська держава». А Вашингтон і його союзники звинувачують Асада у війні з власним народом.