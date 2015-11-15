Обама та Путін провели незаплановані переговори в кулуарах G20

Барак Обама і Володимир Путін у паузі між зустріччю глав держав БРІКС та робочим засіданням "двадцятки" провели переговори неподалік від столика з кавою. Тема розмови поки невідома, адже при ній були присутні тільки перекладачі президентів, пише ТСН.ua.

Зазначається, що Володимир Путін і Барак Обама також встигли обмінятися кількома фразами під час офіційної церемонії фотографування.

Як повідомлялося, саміт "двадцятки" відкрився сьогодні в турецькій Антальї. Основними питаннями економічного порядку денного є реформування політики кредитування країн з боку Міжнародного валютного фонду. Планується також завершити прийняття Плану з протидії розмиванню податкової бази і виведення прибутку з-під оподаткування. Велику увагу лідери приділять проблеми забруднення навколишнього середовища і глобального потепління.

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Перше пленарне засідання саміту буде присвячено питанням глобальної економіки, залучення інвестицій, стратегії зростання і зниження безробіття, стимулювання економічного розвитку в світовому і національному масштабах, а також інвестиційним програмам.