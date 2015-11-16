Про одного із паризьких терористів Туреччина попереджала Францію майже рік тому - The Telegraph

Про це пише Європейська правда з посиланням на The Telegraph.

Йдеться про 29-річного Ісмаеля Омара Мостефая, який був у групі терористів під час нападу на концертний зал Bataclan, де в результаті теракту загинули 89 людей.

Турецький чиновник підтвердив, що Мостефай в'їхав на територію Туреччини в північно-західній провінції Едірне, яка межує з Грецією та Болгарією, в 2013 році. "Немає жодних відомостей про його виїзд з країни", - сказав турецький чиновник.

Читайте такожПоліція встановила особу ще одного терориста, що скоїв напад на концертний зал в Парижі

Чиновник зазначив, що французька влада виявляла інтерес до Мостефая після нападу.

Він сказав, що 10 жовтня 2014 року Туреччина отримала інформаційний запит щодо чотирьох підозрюваних у тероризмі від французьких властей, але в документі не було прізвища Мостефая, хоча він був визначений Туреччиною як потенційний підозрюваний терорист.

Як повідомляв УНІАН, представники іракських спецслужб за день до терактів в Парижі попереджали членів міжнародної коаліції проти ІДІЛ про підготовку нападів.