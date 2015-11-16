Антитерористичні рейди французької поліції: заарештовано 23 особи

Під час нічних рейдів у Франції поліція заарештувала 23 особи, пов'язані з організацією серії кривавих терактів у Парижі 13 листопада. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв, передає Reuters.

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Крім того, міністр зазначив, що за останні дві доби під домашній арешт було поміщено 104 особи. Тільки минулої ночі поліцейські здійснили 168 рейдів.

"Нехай всім стане зрозуміло: це тільки початок, ці дії будуть продовжуватися", - підсумував Казнєв.

Як відомо, в ніч на понеділок на території Франції пройшла серія антитерористичних рейдів. За словами прем'єр-міністра країни Мануеля Вальса, кількість обшуків становить близько 150, тоді як жандармерія і поліція заявляє, що їх було "мінімум 110".