Поліція Франції помилково відпустила одного з терористів біля бельгійського кордону - AP

Французька поліція затримала та відпустила після допиту одного з ключових підозрюваних в організації терактів в Парижі через декілька годин після трагічних подій.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

Мова йде про Салеха Абдеслама, який орендував автомобіль Volkswagen Polo, на якому пересувалися терористи.

Один з братів Абдеслама - Ібрагім - був серед терористів, які розстрілювали людей в концертній залі Bataclan. Він підірвав себе за допомогою пояса смертника, коли розпочався штурм поліцією будівлі.

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Інший брат Абдеслама був затриманий поліцією в Бельгії незабаром після терактів.

Як пише агентство, Салеха Абдеслама затримала французька поліція в суботу вранці неподалік від бельгійського кордону.

Правоохоронці перевірили документи підозрюваного та відпустили його.

Наразі Абдеслама оголошено в міжнародний розшук.

Як повідомлялося, у п’ятницю ввечері у центральному північному районі Парижа сталася серія терактів. В Парижі було шість "епіцентрів" терористичної атаки.

"Ісламська держава" офіційно взяла на себе відповідальність за теракти у Парижі.

Кількість загиблих в результаті терактів досягла 129 осіб, 99 людей лишаються у вкрай важкому стані.