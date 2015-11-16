Матір "паризького смертника" заявила, що її син скоїв теракт через "стрес"

Про це пише The Telegraph з посиланням на голландську газету Hln.be.

Як зазначає видання, мати смертників вважає, що її син "можливо, підірвав вибуховий жилет через "стрес", і він "не хотів когось вбивати ".

Читайте такожОдин з паризьких смертників раніше проходив у справі про тероризм, членів його сім'ї взято під варту - Le Figaro

За словами членів сім'ї: "Ми навіть бачили його за два дні до нападу. У його поведінці ніщо не вказувало на плани скоїти насилля".

Однак, інші члени сім'ї зізнались, що Ібрагім провів "довгий час" в Сирії.

"Ми були дуже здивовані, що Салах до цього залучений. Ібрагім відрізнявся. Ми помічали, що він був радикальним, принаймні, частково. Але не настільки, щоб ми коли-небудь подумали, що він може скоїти таке лихо".

Зазначається, що мати терориста розмовляла з репортером через свого племінника на порозі будинку в Моленбеку.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".

14 листопада французькі правоохоронці ліквідували всіх виконавців терактів в Парижі. Паризький прокурор на прес-конференції заявив про збільшення кількості жертв паризьких терактів до 132.