ІДІЛ погрожує терактами Вашингтону – Reuters

Терористи з "Ісламської держави" в понеділок поширили відео, в якому заявили, що всі країни, які наносять удари по їхніх позиціях в Сирії, "спіткає та ж доля, що і Францію. Про це повідомляє Reuters.

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"Ми говоримо країнам, які беруть участь у кампанії хрестоносців: вас чекає те ж, що Францію. Ми вдарили по Парижу, і ми клянемося, що завдамо удару по Америці і Вашингтону", - каже чоловік у відео.

У той же час відзначається, що зараз немає можливості перевірити автентичність відеоролика.

Як повідомлялося, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія кривавих терактів, внаслідок яких загинули 132 людини. Відповідальність за напад взяли на себе терористи ІДІЛ.