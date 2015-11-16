Франція закличе ЄС призупинити дію Шенгену - The Telegraph

Таку вимогу французька влада має намір висунути на позачерговому засіданні міністрів внутрішніх справ країн ЄС у п'ятницю, 20 жовтня. Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на дипломатичні джерела.

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"Французи мають намір натиснути на інших членів ЄС із тим, щоби був введений прикордонний контроль. Мова йде, зокрема, про Бельгію, але це стосується і більш широкої зони. Країнам ЄС запропонують призупинити дію Шенгенської угоди", - повідомило джерело.

Також наголошується, що Франція запропонує більш прискіпливо перевіряти особи тих, хто перетинає кордон. На який термін можуть бути введені подібні заходи, поки не уточнюється, але джерело вважає, що вони навряд чи будуть короткочасними.

Крім того, у Франції хочуть впровадити систему запису імен пасажирів літаків, кораблів та поїздів, яка може торкнутися не тільки тих, хто в'їжджає до ЄС, але й тих, хто пересувається всередині Союзу.

Ще одна пропозиція французів – більш широке застосування інформаційної системи Шенгену: при перевірці на кордоні можна буде використовувати базу даних злочинців, які знаходяться у розшуку, а також вкрадених транспортних засобів.

Як повідомлялося, Франція ініціювала позачерговий саміт глав МВС країн ЄС після серії кривавих терактів у Парижі 13 листопада.