Путін заявив, що фінансування ІДІЛ ведеться з 40 країн світу

"Ми з колегами це питання обговорювали. Сподіваюся, що ми і далі продовжимо цю роботу, яка надзвичайно важлива для боротьби з терором", - заявив він на брифінгу за підсумками саміту G20, повідомляє ТАСС.

Путін, зокрема, зазначив, що необхідно запобігати незаконному продажу і отриманню терористами доходів від нафти і нафтопродуктів.

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"Я також продемонстрував нашим колегам зображення з космосу і з літаків, на яких ясно видно, які масштаби набуває ця незаконна торгівля нафтою і нафтопродуктами. Колони автомашин-заправників розтягнуті на десятки кілометрів, так що з висоти 4-5 тис. м вони йдуть за горизонт. Виглядає це як нафтопровідні системи", - розповів Путін.

За даними Путіна, фінансування ІДІЛ ведеться з 40 країн.