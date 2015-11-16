Путін "вколов" французів: їхня вимога про відхід Асада не вберегла Париж від терористів
Президент РФ Володимир Путін заявив, що ніхто не застрахований від терористичних атак.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за підсумками саміту G20 у турецькій Анталії.
«На жаль, від терористичних атак ніхто не застрахований. Франція належала до числа тих країн, які взагалі займали жорстку позицію стосовно президента Асада особисто. І ми чули весь час від наших французьких друзів, що як попередня умова для початку політичних перетворень має бути вирішене питання про відхід Асада. Ну і що, це вберегло Париж від терористичної атаки? Ні», - зазначив Путін.
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Він вважає, що не потрібно висувати наперед питання, які, по суті, другорядні.
«Перше, що ми повинні зробити - необхідно об'єднати зусилля у боротьбі з тероризмом, і на цій базі домовлятися про політичні перетворення», - зазначив Путін.