Путін "вколов" французів: їхня вимога про відхід Асада не вберегла Париж від терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за підсумками саміту G20 у турецькій Анталії.

«На жаль, від терористичних атак ніхто не застрахований. Франція належала до числа тих країн, які взагалі займали жорстку позицію стосовно президента Асада особисто. І ми чули весь час від наших французьких друзів, що як попередня умова для початку політичних перетворень має бути вирішене питання про відхід Асада. Ну і що, це вберегло Париж від терористичної атаки? Ні», - зазначив Путін.

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Він вважає, що не потрібно висувати наперед питання, які, по суті, другорядні.

«Перше, що ми повинні зробити - необхідно об'єднати зусилля у боротьбі з тероризмом, і на цій базі домовлятися про політичні перетворення», - зазначив Путін.