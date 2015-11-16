Путін таки визнав, що західна коаліція не довіряє діям Росії у Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав за підсумками саміту G20 у турецькій Анталії.

«Загалом, ця критика (в ході саміту – УНІАН) якось трішки, майже не звучала, так скажемо. Та й важко нас критикувати. Нам кажуть: «Ви б'єте не туди». А коли ми говоримо: «Скажіть, куди, назвіть цілі», – нам не дають. «Скажіть, куди не треба», – теж не дають. Як нас критикувати?», - сказав Путін.

«Знаєте, я не хочу знущатися щодо цього. Як не дивно, є й свої резони в цьому, свої причини. І одна з них, я вам зараз скажу прямо, полягає в тому, що нам бояться давати території, по яких не треба завдавати удари, побоюючись, що саме туди ми й будемо завдавати удари, що ми всіх обдуримо. Мабуть, про нас думають, виходячи зі своїх власних уявлень про порядність», - додав він.

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При цьому Путін заявив, що РФ встановила контакти з частиною так званої непримиренної, навіть озброєної сирійської опозиції, яка просила не завдавати удари по тих ділянках територій, які вони контролюють.

«Ми досягли цих домовленостей і виконуємо їх», - запевнив він.

За його словами, ця частина озброєної опозиції вважає за можливе розпочати активні бойові дії проти терористичних організацій, насамперед, проти ІДІЛ у випадку російської підтримки з повітря.

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«І ми готові надати їм цю підтримку. Якщо це станеться, то це означає, що армія президента Асада, з одного боку, і озброєної опозиції, з іншого, бореться зі спільним ворогом. Мені видається, що це може стати хорошою базою, хорошою основою для подальшої роботи й на майданчику політичного врегулювання», - вважає Путін.

Він заявив, що таку ідею запропонував президент Франції Франсуа Олланд у Парижі на зустрічі «нормандської четвірки».

«Перші кроки в цьому напрямку ми зробили, й, загалом, поки вони позитивні. Нам дуже потрібна допомога й підтримка Сполучених Штатів, європейських країн, Саудівської Аравії, Туреччини, Ірану, для того щоб зробити процес незворотнім. Ось про це ми з колегами сьогодні теж дуже докладно говорили», - сказав Путін.