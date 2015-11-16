Нідерланди виділяють 2 мільйони євро на проведення референдуму по Угоді про асоціацію Україна-ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Комісії з питань проведення референдуму, ці кошти виділяються на заходи, спрямовані на проведення з цього питання дискусії у суспільстві як для прихильників, так і противників.

Очікується, що організації та підприємства отримають до 50 тис. євро, а приватні особи – до 5 тис. євро. Гранти мають бути використані до 2 березня 2016 року.

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Як відомо, 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Референдум був ініційований групою GeenPeil.