Стала відома дата референдуму у Нідерландах щодо асоціації Україна-ЄС
Виборча рада Нідерландів призначила референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС на 6 квітня 2016 року.
Про це повідомили у виборчій раді Нідерландів, передає "ЄвроПравда".
Як зазначається, для голосування на референдумі виборець повинен мати громадянство Нідерландів, бути старшим 18 років і дієздатним.
"У разі явки не менше 30% на консультативному референдумі уряд повинен переглянути Угоду про асоціацію", - заявляли у виборчій раді.
При цьому там наголосили, що референдум не має зобов’язувального характеру і його результати не можуть змусити уряд відкликати угоду.
Читайте такожСуд Нідерландів схвалив проведення референдуму щодо України
Як повідомлялося, 14 жовтня Виборча рада Нідерландів, розглянувши відповідне звернення, ухвалила рішення щодо проведення в країні референдуму, на якому буде поставлено питання щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Під зверненням налічується 427 тис. 939 дійсних підписів. Явка на референдумі повинна становити не менше 30% із загальної кількості тих, хто має право голосу, після чого уряд буде вирішувати долю Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Результат референдуму має рекомендаційний характер.
Нагадаємо, вчора суд у Нідерландах відхилив оскарження референдуму щодо Угоди про асоціацію.
Станом на сьогодні процедуру ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС повністю завершили 22 країни-члени ЄС.