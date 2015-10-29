Стала відома дата референдуму у Нідерландах щодо асоціації Україна-ЄС

Про це повідомили у виборчій раді Нідерландів, передає "ЄвроПравда".

Як зазначається, для голосування на референдумі виборець повинен мати громадянство Нідерландів, бути старшим 18 років і дієздатним.

"У разі явки не менше 30% на консультативному референдумі уряд повинен переглянути Угоду про асоціацію", - заявляли у виборчій раді.

При цьому там наголосили, що референдум не має зобов’язувального характеру і його результати не можуть змусити уряд відкликати угоду.

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Як повідомлялося, 14 жовтня Виборча рада Нідерландів, розглянувши відповідне звернення, ухвалила рішення щодо проведення в країні референдуму, на якому буде поставлено питання щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Під зверненням налічується 427 тис. 939 дійсних підписів. Явка на референдумі повинна становити не менше 30% із загальної кількості тих, хто має право голосу, після чого уряд буде вирішувати долю Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Результат референдуму має рекомендаційний характер.

Нагадаємо, вчора суд у Нідерландах відхилив оскарження референдуму щодо Угоди про асоціацію.

Станом на сьогодні процедуру ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС повністю завершили 22 країни-члени ЄС.