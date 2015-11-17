Французька авіація завдала нових ударів по бойовиках ІДІЛ у Рацці
07:18, 17 листопада 2015Світ
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У повідомленні йдеться, що в авіанальоті також взяли участь літаки союзних держав.
REUTERS
Французька авіація завдала нових ударів по позиціях бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» в сирійському місті Ракка і його околицях, приводить Дождь з посиланням на NBC News дані американських військових.
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У повідомленні йдеться, що в авіанальоті також взяли участь літаки союзних держав. Про цілі операції поки не повідомляється.
Напередодні французькі винищувачі випустили 20 ракет по цілях у Рацці та її околицях, знищивши тренувальний табір бойовиків та центр з набору добровольців.
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