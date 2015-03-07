Бойовики ІД вбили більше 40 жителів міста Ракка в Сирії

Зокрема, вони скинули з даху жителя міста, якого запідозрили у гомосексуалізмі, а також відрізали голову чоловіку, який нібито нешанобливо згадав Бога, зазначає співрозмовник ВВС.

Читайте такожБойовики Ісламської держави стратили 11 своїх командирів

Джихадистське угрупування "Ісламська держава" захопило значну частину територій Сирії та Іраку в минулому році, передає BBC Україна.

Бойовики знищили на підконтрольній їм території ряд об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.