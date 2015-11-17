Губернатори 24 штатів США відмовилися приймати сирійських біженців

Губернатори не менше 24 штатів США відмовилися приймати сирійських біженців. Губернатори всіх штатів, крім одного, є представниками Республіканської партії, повідомляє DT.UA з посиланням на канал CNN.

Ця подія відбулася після того, як надійшла інформація про те, що як мінімум один з виконавців терактів в Парижі прибув в Європу разом із потоком сирійських біженців.

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Професор права Американського університету Стівен Владек сказав, що формально губернатори не можуть відмовити у прийомі біженців, оскільки дане питання знаходиться в компетенції федерального уряду. Однак без сприяння влади штатів федеральному уряду буде важко втілити в життя програму щодо розміщення біженців.

З 2011 року в США прибули тільки 1500 мігрантів з Сирії, але президент Сполучених Штатів Барак Обама анонсував на 2016 рік програму щодо розміщення 10000 сирійських біженців.