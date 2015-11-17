У Кремлі запевнили, що Росія не проводитиме наземну операцію у Сирії

Про це розповів журналістам прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає Бі-бі-сі.

"Президент Путін неодноразово заявляв про те, що Росія буде обмежуватися тільки військово-повітряною компонентою і що про сухопутну операцію не йдеться", зазначив він.

Крім того, Пєсков нагадав, що операція ВКС Росії здійснюється саме на підтримку сухопутної наступальної операції збройних сил Сирійської Арабської Республіки.

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Раніше сьогодні Путін пообіцяв не тільки продовжити, а й посилити удари в Сирії через аварію A321.

"Наша бойова робота авіація у Сирії повинна бути не просто продовжена. Вона повинна бути посилена таким чином, щоб злочинці зрозуміли, що відплата неминуча", - заявив президент РФ, наголосивши, що "буде особисто перевіряти, як триває робота".