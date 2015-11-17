При бомбардуванні Ракки РФ уперше запустила крилаті ракети з субмарини - ЗМІ (додано відео)
У США підтвердили, що крилаті ракети РФ дійсно були спрямовані на ІДІЛ.
Росія попередньо погодила з США, що під час бомбардувань позицій в Сирії будуть використані крилаті ракети, випущені з кораблів флоту РФ в Середземному морі, а також зі стратегічних бомбардувальників.
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Про це Reuters повідомило джерело в Пентагоні.
Зазначається, що 17 листопада РФ випустила по цілях в Сирії багато снарядів. У США також підтвердили, що кілька ударів дійсно були спрямовані на позиції ІДІЛ у Рацці.
Додамо, що джерело в Міноборони РФ також підтвердило: російський дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону", що здійснює перехід із Північного флоту в Новоросійськ, завдав зі східної частини Середземного моря ударів крилатими ракетами "Калібр" по цілях в околицях сирійського міста Ракка. Про це повідомило РБК.
Пуск з "Ростова-на-Дону" став першим випадком застосування запущених з підводного човна крилатих ракет по об'єктах реального супротивника в історії збройних сил Росії, підкреслив співрозмовник видання.
Зараз результати удару аналізують з використанням засобів повітряної і космічної розвідки. За словами джерела, удар зроблений після розпорядження президента Росії Володимира Путіна про посилення ударів по терористах у зв'язку з їх причетністю до катастрофи російського літака А321 в Єгипті.
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У РФ повідомляють, що метою ударів з "Ростова-на-Дону" стали тренувальні бази, штаб, склади зі зброєю і боєприпасами, пункти дислокації загонів бойовиків.
Зазначимо, раніше французькі ЗМІ повідомили про те, що флот РФ випустив по Рацці, яку ІДІЛ вважає своєю "столицею", кілька крилатих ракет.
Long rang missile hit qoptan aljabal a village north west of Aleppo this morning pic.twitter.com/F1gA1YBXDL
— yasser alhaji (@yasseralhaji1) November 17, 2015