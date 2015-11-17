При бомбардуванні Ракки РФ уперше запустила крилаті ракети з субмарини - ЗМІ (додано відео)

Росія попередньо погодила з США, що під час бомбардувань позицій в Сирії будуть використані крилаті ракети, випущені з кораблів флоту РФ в Середземному морі, а також зі стратегічних бомбардувальників.

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Про це Reuters повідомило джерело в Пентагоні.

Зазначається, що 17 листопада РФ випустила по цілях в Сирії багато снарядів. У США також підтвердили, що кілька ударів дійсно були спрямовані на позиції ІДІЛ у Рацці.

Додамо, що джерело в Міноборони РФ також підтвердило: російський дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону", що здійснює перехід із Північного флоту в Новоросійськ, завдав зі східної частини Середземного моря ударів крилатими ракетами "Калібр" по цілях в околицях сирійського міста Ракка. Про це повідомило РБК.

Пуск з "Ростова-на-Дону" став першим випадком застосування запущених з підводного човна крилатих ракет по об'єктах реального супротивника в історії збройних сил Росії, підкреслив співрозмовник видання.

Зараз результати удару аналізують з використанням засобів повітряної і космічної розвідки. За словами джерела, удар зроблений після розпорядження президента Росії Володимира Путіна про посилення ударів по терористах у зв'язку з їх причетністю до катастрофи російського літака А321 в Єгипті.

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У РФ повідомляють, що метою ударів з "Ростова-на-Дону" стали тренувальні бази, штаб, склади зі зброєю і боєприпасами, пункти дислокації загонів бойовиків.

Зазначимо, раніше французькі ЗМІ повідомили про те, що флот РФ випустив по Рацці, яку ІДІЛ вважає своєю "столицею", кілька крилатих ракет.