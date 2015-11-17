Флот РФ завдав удару крилатими ракетами по "столиці" ІДІЛ у Сирії - Le Monde
Російські кораблі націлили ракети на місто Ракка.
Флот РФ із Середземного моря вранці 17 листопада завдав удар крилатими ракетами по сирійському місту Ракка, яке ІДІЛ вважає своєю "столицею".
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Про це з посиланням на власні джерела повідомляє французька газета Le Monde.
Ці дії РФ співпали за часом із французькими бомбардуваннями цілей у Рацці з повітря. Крім того, за інформацією видання, вперше ракети пролетіли над Туреччиною.
Нагадаємо, 7 також жовтня стало відомо про запуск крилатих ракет по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії з кораблів Каспійської флотилії ВМФ РФ. За даними російського військового відомства, ракети пролетіли над територією Ірану та Іраку, вразивши всі поставлені цілі з точністю до 3 м.
У той же час глава міністерства оборони США Ештон Картер підтвердив інформацію про те, що, за американськими даними, "принаймні 4 ракети, метою яких були позиції в Сирії, впали в Ірані". У свою чергу іранська влада спростувала ці відомості.